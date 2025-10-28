Kayseri'de öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını pedal çevirerek kutladı

Yapılan çekilişle 60 kişiye tablet, akıllı saat ve bisiklet gibi çeşitli hediyeler verildi.

Ellerinde bayraklar ve süsledikleri bisikletlerle etkinliğe katılanlara göl kenarında etli pilav ve ayran ikram edildi.

Mahalle sakini yaklaşık 250 kişi de etkinlikte öğrencilere eşlik etti.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde öğrenciler ile vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

