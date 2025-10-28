Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını pedal çevirerek kutladı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde öğrenciler ile vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 28.10.2025 - 17:09
        Kayseri'de öğrenciler Cumhuriyet'in 102. yılını pedal çevirerek kutladı
        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde öğrenciler ile vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi.

        KAYMEK Palas Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen organizasyona, 400'e yakın öğrenci katıldı.

        Mahalledeki tesis önünde toplanan öğrencilere, görevliler tarafından göğüs numarası verildi.

        Yaklaşık 4 kilometre pedal çeviren katılımcılar, parkurun sonunda Tuzla Palas Gölü'ne ulaştı.

        Mahalle sakini yaklaşık 250 kişi de etkinlikte öğrencilere eşlik etti.

        Ellerinde bayraklar ve süsledikleri bisikletlerle etkinliğe katılanlara göl kenarında etli pilav ve ayran ikram edildi.

        Yapılan çekilişle 60 kişiye tablet, akıllı saat ve bisiklet gibi çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

