        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 13:44 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:44
        Başkan Çolakbayrakdar, yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarını inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, mahalledeki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, ilçede modern ve konforlu ulaşım ağı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

        Mahallelerin ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Fen işleri ekiplerimiz sadece büyük bulvarların, ana caddelerin ve yeni yolların açılışını yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle aralarında ihtiyaç duyulan yerlerde de yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapılan bu yol çalışması, kentsel dönüşümle birlikte mahallenin yenilenmesi, değişimi ve dönüşümü açısından da büyük önem taşımaktadır."

        Oruçreis Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eren ise yapılan hizmetlerden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

