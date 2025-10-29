Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bir binada çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 29.10.2025 - 21:36 Güncelleme: 29.10.2025 - 21:36
        Kayseri'de bir binada çıkan yangında 4 çocuk dumandan etkilendi
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Tarsus Sokak'ta yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı 3 katlı bir evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından söndürüldü.

        Dumandan etkilenen 4 çocuk ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

