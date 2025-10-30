Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında

        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 20:31 Güncelleme: 30.10.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de husumetlisini camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, maktul Şevki Tanrıkulu'nun (63) eşi Reyhan Tanrıkulu ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Yasin Şanlı (32) ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

        Sanık Şanlı savunmasında, önceden maktulün kardeşine ait evi 2018'de satın almalarıyla Tanrıkulu ile komşu olduklarını söyledi.

        Maktulün bu süre zarfında aslı olmadığı halde bahçesine çöp dökülmesi, sigara izmariti atılması, kaçak elektrik ve su kullanılması gibi bahanelerle kendileriyle sürekli tartıştığını, ağza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiğini öne süren sanık, bu kişinin kendilerini sık sık polise şikayet ettiğini savundu.

        Bir süre önce ailece kötü bir olay yaşadıklarını dile getiren sanık, "Kız kardeşim gönül ilişkisi yaşadığı kişiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöp konteynerine atmış. Öğrenince dünyamız yıkıldı. Bu olayı sonradan öğrenen maktul de bize sürekli, 'bebek katilleri, defolun gidin buradan.' deyip, küfürler ediyordu." dedi.

        Bu nedenlerle taşınmak istediklerini fakat dolandırıldıkları için gidemediklerini ileri süren sanık, şunları kaydetti:

        "Olaydan bir hafta önce bize gelen misafirlerimiz araçlarını bilmeden onun evinin önüne park ettikleri için yine kavga çıkardı, annemi darbetti. Olay günü de hakaret ve tehditlerde bulununca gözüme perde indi. Kendimi kaybettim, evin girişinde bulunan bıçağı alıp belime taktım. Camide olur diye oraya gittim. Yaptıkları gözümün önüne geldi. Nasıl gittiğimi ve ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kaç kez vurdum, neresine vurdum hatırlamıyorum. Kendisine, 'Şimdi de küfretsene, tehdit etsene.' değimi hatırlıyorum. Kendime geldiğimde caminin kapısındaydım. Birinin, 'bıçağı bırak' dediğini duydum. Baktım, kan içindeyim. Yerde yatan birini gördüm, onun olduğunu bilmiyordum. Polisi aradım, 'Evde 2 çocuğumu görüp teslim olacağım.' dedim. Eve gelirken maktulün eşini balkonda gördüm. Ona, 'Şimdi git kocanın leşini topla' dedim. Öldürdüğümü kabul ediyorum. Onun hayattan kopmasından pişmanım. Onun ocağı batmış, benim ocağım batmış, nasıl beraatimi isteyeyim. Beratimi ve tahliyemi istemiyorum, haksız tahrik indirimi istiyorum."

        Maktulün eşi Reyhan Tanrıkulu ise sanığın yalan söylediğini iddia etti.

        Karşı tarafla ilk 2 yıl iyi komşuluk ilişkileri olduğunu, sonradan basit sebeplerle aralarında husumet oluştuğunu anlatan Tanrıkulu, "Eşim, küfretmezdi, iftira atıyor. Olay günü eşim evden ikindi vakti namaz kılmak için camiye gitti. Bir süre sonra dışarıda bir bağırtı duyunca balkona çıktım. Sanık bana, 'Eşini camiye serdim, leşini al gel. Sıra kardeşine geldi.' dedi. Yanında bulunan eşi de 'Seni buradan sürdüreceğim.' diye tehdit etti. Camiye gittim, kapısına vardım, polis ve ambulans vardı. İçeri girmek istedim, izin vermediler. 'Müdahale ediliyor' dediler. Şikayetçiyim, azmettiren annesi." diye konuştu.

        Duruşmada, sanığın eşi, annesi, babası, kardeşleri, komşuları ve olayın gerçekleştiği caminin cemaati tanık olarak dinlendi.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde 19 Temmuz 2025'te ikindi namazını kıldığı sırada Yasin Şanlı tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

        Tutuklanan Şanlı hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Sudan’da soykırım geri döndü: El Feşir’de katliam
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi ile 2 yılda 80 milyon lira tasar...
        Kocasinan Belediyesi, Agrega Üretim Tesisi ile 2 yılda 80 milyon lira tasar...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkez...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan Yeşilay Rehabilitasyon Merkez...
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
        Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor
        Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor
        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı
        Kayserispor'dan son 11 sezonun en kötü başlangıcı