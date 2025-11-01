Habertürk
        Kayseri'de "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi açıldı

        Kayseri'de "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

        Giriş: 01.11.2025 - 12:15 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:15
        Kayseri'de "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi açıldı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Medeniyetin Burçları Derneği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen "Bi' Dünya Sanat" adlı karma sergi sanatseverlerle buluştu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültürel miraslarını sanat aracılığıyla yansıttıkları özgün eserlerin oluşturduğu sergi, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından Kayseri'ye gelen öğrencilerin sanat aracılığıyla kültürel bir zenginlik oluşturduğunu belirtti.

        Medeniyetin Burçları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dursun ise serginin sadece bir sanat etkinliği değil, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilerimizin duygularını, renklerini, hikayelerini bir araya getiren bir medeniyetler buluşması olduğunu kaydetti.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzmanı İsmail Özsoy da başkanlık olarak Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yalnızca akademik hayatlarında değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve kişisel gelişimlerinde de yanlarında olmayı önemsediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

