        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci belediye oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci belediye oldu.

        Giriş: 02.11.2025 - 13:40 Güncelleme: 02.11.2025 - 13:40
        Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci belediye oldu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci belediye oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yaklaşık yüzde 50'lik oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'i de geride bırakarak Türkiye ikinciliğini elde etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında yatırımda zirveye yakın konumlarını korumaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Kayseri'nin hem istikrarlı mali yönetimi hem de geleceğe dönük yatırımlarıyla Türkiye'de örnek gösterilen şehir haline geldiğini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük bir gurur ve onur. Bu başarı Kayseri’nin vizyoner bakış açısının ve planlı yatırım politikamızın bir göstergesidir. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, kültür ve sanattan turizme, tarım ve hayvancılıktan spora, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede yatırım yapıyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi geleceğe hazırlamaktır. 2020'de birinci, 2021'de yine birinci, 2022'de ikinci, 2023'te ise liderliğe imza attık. 2024'te de Türkiye'nin ilk iki büyükşehir belediyesinden biri olduk. Böylelikle son 5 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3 kez birinci ve 2 kez ikinci olduk."

        Büyükkılıç, Kayseri'yi her alanda daha güçlü ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için kaynakları verimli şekilde değerlendirdiklerini aktardı.

