Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 8 sürücüye 75 bin 129 lira ceza uygulandı
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 8 sürücüye 75 bin 129 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, paylaşımlara konu olan yarışan, emniyet şeridini kullanan ve egzoz patlatan 8 aracı tespit etti.
Sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 75 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.
