Futbol: Trendyol Süper Lig
Stad:RHGEnerTürk Enerji
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Emin Tuğral, Erkan Akbulut
Zecorner Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek, Denswil, Hosseini, Carole, Dorukhan Toköz, Mane, Mendes, Furkan Soyalp, Opoku, Onugkha
Kasımpaşa: Gianniotis, Frimpong, Szalai, Opoku, Winck, Baldursson, Cem Üstündağ, Cafu, Yusuf Barası, Gueye, Fall
Goller: Dk. 12 Furkan Soyalp, Dk. 32 Denswil (Zecorner Kayserispor), D. 19 Winck (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 28 Baldursson (Kasımpaşa)
KAYSERİ
