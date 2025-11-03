Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 349,51 gram uyuşturucu madde, 1002 uyuşturucu içerikli hap, 3 ruhsatsız tüfek, 21 fişek ile 1'er ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

