Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 349,51 gram uyuşturucu madde, 1002 uyuşturucu içerikli hap, 3 ruhsatsız tüfek, 21 fişek ile 1'er ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Düzenlenen 27 operasyonda, 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 19 zanlı tutuklandı.
