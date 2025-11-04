Kayseri'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler C.B. (48) ve R.Ç'nin (39) il dışından temin etiği kaçak sigaraları kentte piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.