Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

        Kayseri'de 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 04.11.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler C.B. (48) ve R.Ç'nin (39) il dışından temin etiği kaçak sigaraları kentte piyasaya sürecekleri ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, şüphelilerin araçlarında yaptığı aramalarda 2 bin 250 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Kafedeki sipariş katliamında sır perdesi aralandı!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        1700 metreden atlayış yaptı... Paraşütçünün feci ölümü!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        2 yaşındaki Leyla'yı öldüren oyun!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Manipülasyonun cezası artıyor
        Manipülasyonun cezası artıyor
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Adliyeden çıkan husumetlisi yerine kazara başka birini tüfekle yaraladı
        Adliyeden çıkan husumetlisi yerine kazara başka birini tüfekle yaraladı
        Sanık olduğu duruşmaya katılmadı, şikayetçiye pusu kurdu; başkasını yaralad...
        Sanık olduğu duruşmaya katılmadı, şikayetçiye pusu kurdu; başkasını yaralad...
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Kayseri'de uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        . Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasın...
        . Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasın...
        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde yolları yeniliyor
        Melikgazi Belediyesi, Gesi Mimarsinan Caddesi'nde yolları yeniliyor