Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi'nin 2026'nın sonunda tamamlanması hedefleniyor

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin ihale takvimini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 20:18 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi'nin 2026'nın sonunda tamamlanması hedefleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin ihale takvimini duyurdu.

        Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projenin Kayseri'ye yakışır şekilde planlandığını bildirdi.

        Projenin planlanma takvimine dair bilgiler veren Büyükkılıç, "Projemizin Dünya Bankası tarafından ihaleye çıkmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Yarın ilan çıkmış olacak. Aralık ayı itibarıyla ihalesi yapılmış olacak ve büyük olasılıkla süreç içerisinde bir aksama olmazsa şubat ayında yer teslimi yapılacak. 2026'nın sonuna doğru tamamlanması yönünde de yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde bir takvim paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmaya yönelik gayretlerinin sürdüğünü ve kente yakışır projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, projenin kentin modern ulaşım vizyonuna güçlü bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        İmamoğlu’nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ahşap geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan "Kuş Evleri Sergisi...
        Kayseri'de ahşap geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan "Kuş Evleri Sergisi...
        Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin 5 Kasım'da yapım ihale ilanı...
        Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin 5 Kasım'da yapım ihale ilanı...
        ERÜ Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi
        ERÜ Tıp Fakültesinin yeni öğrencileri beyaz önlük giydi
        Kayseri'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü
        Kayseri'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü
        Kayseri'de 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 2 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi