Kayseri'de Kartal Kavşağı Projesi'nin 2026'nın sonunda tamamlanması hedefleniyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin ihale takvimini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirecek projenin Kayseri'ye yakışır şekilde planlandığını bildirdi.

Projenin planlanma takvimine dair bilgiler veren Büyükkılıç, "Projemizin Dünya Bankası tarafından ihaleye çıkmasıyla ilgili süreç tamamlandı. Yarın ilan çıkmış olacak. Aralık ayı itibarıyla ihalesi yapılmış olacak ve büyük olasılıkla süreç içerisinde bir aksama olmazsa şubat ayında yer teslimi yapılacak. 2026'nın sonuna doğru tamamlanması yönünde de yaklaşık 10 aylık bir süre içerisinde bir takvim paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, vatandaşların ulaşım konforunu arttırmaya yönelik gayretlerinin sürdüğünü ve kente yakışır projeler üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, projenin kentin modern ulaşım vizyonuna güçlü bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.