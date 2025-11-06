Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı

        Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:49
        Kayseri'de sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı
        Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) ev sahipliğinde sanayicilerle bir araya gelen ticaret müşavirleri ve ataşeleri tecrübelerini paylaştı.

        KAYSO'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı görev sürelerini tamamlayan ticaret müşavirleri ve ataşeleri, KAYSO'nun ev sahipliğinde düzenlenen görevden dönen ticaret müşavirleri ile birebir görüşme etkinliğine katıldı.

        Programa, Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan'da görev yapmış bakanlık personeli katıldı.

        Farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileriyle Kayserili sanayiciler arasında bilgi paylaşımının yapıldığı programda, pazar değerlendirmesi ve ihracat fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

