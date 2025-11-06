Habertürk
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

        Giriş: 06.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:21
        Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Kayserispor, 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Chobani Stadı'ndan Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

