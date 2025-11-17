Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de düzenlenen Satranç Türkiye Kupası tamamlandı

        Kayseri'de düzenlenen Satranç Türkiye Kupası sona erdi.

        Giriş: 17.11.2025 - 13:06 Güncelleme: 17.11.2025 - 13:06
        Kayseri'de düzenlenen Satranç Türkiye Kupası tamamlandı
        Kayseri'de düzenlenen Satranç Türkiye Kupası sona erdi.

        Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle organize edilen Satranç Türkiye Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

        61 ilden 400'e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda birinciliği Baver Yılmaz, ikinciliği Bora Çilek, üçüncülüğü Tunahan Makaracı elde etti.

        Dereceye girip Türkiye Satranç Şampiyonası’nda yarışma hak kazanan 7 sporcuya 500 bin liralık ödül verildi.

