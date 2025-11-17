Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
F.O. idaresindeki 38 ANC 108 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda F.D'nin kullandığı 38 ALL 699 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
