İncesu'da "Öğrenciler Soruyor-Başkan Cevaplıyor" programı düzenlendi

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek "Öğrenciler Soruyor-Başkan Cevaplıyor" programında öğrencilere tavsiye ve uyarılarda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlmek, kariyer günleri etkinliklerinde Bekir Yazgan-Yaşar Çilsal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin düzenlediği "Öğrenciler Soruyor-Başkan Cevaplıyor" programının konuğu oldu.

Öğrencilere hayat tecrübelerinden bahseden İlmek, meslek seçiminin önemli noktaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İlmek, öğrencilerin keyifli zaman geçirmesi için belediye olarak çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Yeni fikirlere ve projelere açık olduklarını anlatan İlmek, şunları kaydetti:

"Sosyal medya iletişim anlamında önemli mecra ancak doğru kullanımı çok önemlidir. Süzgeçten geçilmek suretiyle kullanılması doğru olabilir. Sizler bu milletin geleceğisiniz. Vatana ve millete hayırlı bir evlat olmak istiyorsanız, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalısınız. Bunların en başında da uyuşturucu geliyor. Bu memleketin sizlere ihtiyacı var. Yaşınız büyüdükçe, sorumluluklarınız arttıkça, anlattıklarımızın ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Okuyun, araştırın ve sorgulayın. Bu üç temel ifade hayatınızın tamamına ve karakterinizin oturmasına etki edecektir. Valimizin öncülüğünde kurulan İncesu ERVA Spor Kulübü hizmet veriyor. Birçok branşta spor kursumuz var."