        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantı yaptı

        İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:42 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:42
        İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantı yaptı
        İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, bölgedeki sanayi yatırımları, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, İncesu OSB'nin şehrin sanayisine sunduğu katkıya dikkati çekerek, üretim ve istihdam alanında sürdürülebilir büyümenin önemli olduğunu belirtti.

        Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

