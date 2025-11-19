İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantı yaptı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, İncesu OSB'nin şehrin sanayisine sunduğu katkıya dikkati çekerek, üretim ve istihdam alanında sürdürülebilir büyümenin önemli olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, bölgedeki sanayi yatırımları, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.

