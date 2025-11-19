İncesu OSB Müteşebbis Teşekkül Heyeti toplantı yaptı
İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Teşekkül Heyeti, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, bölgedeki sanayi yatırımları, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, İncesu OSB'nin şehrin sanayisine sunduğu katkıya dikkati çekerek, üretim ve istihdam alanında sürdürülebilir büyümenin önemli olduğunu belirtti.
Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.
