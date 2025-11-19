Habertürk
        Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        19.11.2025 - 20:36
        Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
        Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

        Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Kayserispor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek.

