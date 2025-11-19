Kayserispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Radomir Dalovic yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve baskı çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kayserispor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.