Kayseri'de 49 bin 200 makaron ele geçirildi

S.M'ye ait bir adrese düzenlenen operasyonda 49 bin 200 doldurulmuş makaron, 30 kilogram kaçak tütün ve 2 elektrikli sigara dolum makinası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu yüklü miktarda doldurulmuş makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

