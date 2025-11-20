Başkan Büyükkılıç, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Gataullin'i ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Yetkili Temsilcisi Ayrat Gataullin'i makamında ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir dizi ziyaret kapsamında kente gelen Gataullin, Başdanışmanı Hakan Coşkun'la birlikte Büyükkılıç'ı ziyaret etti.
Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükkılıç misafirlerine Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.
Gataullin ise Tataristan hakkında bilgi verdi.
Büyükkılıç misafirlerine, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan ilk yazılı tabletlerin imitasyonunu hediye etti.
