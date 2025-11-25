Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a sunuldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik desteği ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 16:22 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:22
        Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a sunuldu
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Valilik desteği ve üniversitelerin bilimsel katkılarıyla hazırlanan Kayseri Turizm Master Planı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a sunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Üniversitesi koordinasyonunda Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) bilimsel katkılarıyla hazırlanan planın sunulduğu Ankara'daki toplantıya, Bakan Ersoy'un yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Kapadokya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan katıldı.

        Heyet, Kayseri'nin kültür ve turizm alanındaki mevcut ihtiyaçlarını, önceliklerini ve uzun vadeli hedeflerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

        Sunumda, Kayseri'nin zengin turizm mirasının korunması, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir bir vizyonla geleceğe taşınması amacıyla atılacak adımlar detaylarıyla aktarıldı.

        Erciyes'ten Kapuzbaşı Şelaleleri'ne, Soğanlı Vadisi'nden Kültepe Kaniş-Karum'a kadar kentin tüm turizm değerlerini kapsayan planın, doğru planlama, güçlü yatırımlar ve ortak akıl çerçevesinde kenti ulusal ve uluslararası turizmde hak ettiği konuma taşıması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç öncülüğünde yürütülen planlama süreci, kamu kurumlarının, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin ortak katkılarıyla şekillenirken, Kayseri'nin sahip olduğu kültürel miras, doğal güzellikler ve gastronomi değerlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

