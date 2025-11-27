Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Başkan Çolakbayrakdar, fidanlığa yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başkan Çolakbayrakdar, fidanlığa yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezen Çolakbayrakdar, kent iklimine uygun yeni gelen ağaçları inceleyerek üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yeşil Kocasinan için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinde her mevsimin kendine özgü çalışamaları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "7 gün 24 saat çalışan bir belediye olarak sonbahar mevsimiyle birlikte özellikle park ve bahçelerimizdeki ekim dikim alanlarında yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğümüz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çünkü mevsim gereği kış gelmeden önce yeni gelen ağaçlarımızı ya da bir önceki yıldan hazırladığımız fidanlarımızı, parklarımızda, orta refüjlerde ve ağaçlandırma alanlarımızda yeniden toprakla buluşturma zamanı. Bahar ayında dikeceğimiz ağaçlarla saksılayıp büyüttüğümüz ve önümüzdeki bahara yetiştirmeyi hedeflediğimiz fidanlar üzerinde ekiplerimiz şu anda kendi seramızda ve fidanlığımızda titizlikle çalışmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Yılmaz Tunç: Çocuklarla ilgili önemli düzenlemeler geliyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verildi
        Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim verildi
        Bilişim Akademisinin yeni dönem kayıtları başladı
        Bilişim Akademisinin yeni dönem kayıtları başladı
        Miras meselesi yüzünden öldürülen kaynana toprağa verildi
        Miras meselesi yüzünden öldürülen kaynana toprağa verildi
        Nefes borusuna jelibon kaçan 8 yaşındaki Ahmet, toprağa verildi
        Nefes borusuna jelibon kaçan 8 yaşındaki Ahmet, toprağa verildi
        Sokak ortasında öldürülen kadına oğlundan son görev
        Sokak ortasında öldürülen kadına oğlundan son görev
        İş adamları, Almanya'dan vize kolaylığı talep etti KAYSO Yönetim Kurulu Baş...
        İş adamları, Almanya'dan vize kolaylığı talep etti KAYSO Yönetim Kurulu Baş...