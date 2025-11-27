Başkan Çolakbayrakdar, fidanlığa yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezen Çolakbayrakdar, kent iklimine uygun yeni gelen ağaçları inceleyerek üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, yeşil Kocasinan için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetlerinde her mevsimin kendine özgü çalışamaları bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"7 gün 24 saat çalışan bir belediye olarak sonbahar mevsimiyle birlikte özellikle park ve bahçelerimizdeki ekim dikim alanlarında yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğümüz bir döneme girmiş bulunuyoruz. Çünkü mevsim gereği kış gelmeden önce yeni gelen ağaçlarımızı ya da bir önceki yıldan hazırladığımız fidanlarımızı, parklarımızda, orta refüjlerde ve ağaçlandırma alanlarımızda yeniden toprakla buluşturma zamanı. Bahar ayında dikeceğimiz ağaçlarla saksılayıp büyüttüğümüz ve önümüzdeki bahara yetiştirmeyi hedeflediğimiz fidanlar üzerinde ekiplerimiz şu anda kendi seramızda ve fidanlığımızda titizlikle çalışmaktadır."