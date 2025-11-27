Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de adliye önünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

        Kayseri'de boşanma davasından çıkan taraflar arasında adliye önünde yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 15:59 Güncelleme: 27.11.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de adliye önünde çıkan kavgada 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de boşanma davasından çıkan taraflar arasında adliye önünde yaşanan kavgada 5 kişi yaralandı.

        Aile Mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından taraflar arasında adliye önünde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Adliyede görevli polislerin müdahale ettiği kavgada, iki taraftan 5 kişi darbedildi.

        Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Ayşe'nin katiliydi! Ejegül davasında avukatı çekildi!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Soğuk hava dalgası ülkemize geliyor!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Boşanma aşamasında... Engellemeye çalıştılar... Görenlerin kanı dondu!
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Şöhret, müzisyenlerin ömrünü kısaltıyor
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Başkan Büyüksimitci: Kayseri'nin aylık ihracatı yüzde 5,9 oranında arttı"
        Başkan Büyüksimitci: Kayseri'nin aylık ihracatı yüzde 5,9 oranında arttı"
        Kayseri Şekerspor Kulübü şampiyon oldu
        Kayseri Şekerspor Kulübü şampiyon oldu
        Başkan Gülsoy: "Eylül ayında 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat ya...
        Başkan Gülsoy: "Eylül ayında 143 ülkeye 341 milyon 762 bin dolar ihracat ya...
        2 çocuk annesini sokak ortasında katleden şahıs yakalandı
        2 çocuk annesini sokak ortasında katleden şahıs yakalandı
        Okulda boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Okulda boğazına cisim kaçan çocuk hayatını kaybetti
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti