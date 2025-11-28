Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile sağlığı merkezinin temel atma törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar'ın katılımıyla Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli atıldı.

Burada konuşan Çolakbayrakdar, bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık tesisinin inşaatına başlandığını, merkezin tamamlanmasıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişebileceğini belirtti.

İnşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Çolakbayrakdar, "Böylece bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vererek onların daha kolay sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkan tanınacak. Bölgenin uzun süredir ihtiyacı olan aile sağlık merkezi tesisinin Kocasinan Belediyemiz tarafından yapılan ihale sonucunda inşaatı başlatıldı. Allah nasip ederse, önümüzdeki yılın ortasına doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Kazasız, belasız ve sağlıkla tamamlanması inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.