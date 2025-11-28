Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli atıldı

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile sağlığı merkezinin temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:26
        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli atıldı
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, aile sağlığı merkezinin temel atma törenine katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar'ın katılımıyla Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli atıldı.

        Burada konuşan Çolakbayrakdar, bölgenin uzun süredir ihtiyaç duyduğu sağlık tesisinin inşaatına başlandığını, merkezin tamamlanmasıyla vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişebileceğini belirtti.

        İnşaat sürecinin en kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Çolakbayrakdar, "Böylece bölgede yaşayan hemşehrilerimize hizmet vererek onların daha kolay sağlık hizmetlerinden faydalanmalarına imkan tanınacak. Bölgenin uzun süredir ihtiyacı olan aile sağlık merkezi tesisinin Kocasinan Belediyemiz tarafından yapılan ihale sonucunda inşaatı başlatıldı. Allah nasip ederse, önümüzdeki yılın ortasına doğru burayı açmayı hedefliyoruz. Kazasız, belasız ve sağlıkla tamamlanması inşallah nasip olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

