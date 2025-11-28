Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de görevi başındaki doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:20
        Kayseri'de doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de görevi başındaki doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.B. (57) ile T.E'yi (59) yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlılar, cezaevine teslim edildi.

