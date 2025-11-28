Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları inceledi

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren hattındaki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Türkiye’nin önemli ulaşım yatırımlarından Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Projenin tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

        Büyükkılıç, hızlı tren hattının Ankara-Sivas YHT ile entegrasyonu sayesinde Ankara-Kayseri ulaşım süresinin 1 saat 45 dakikaya ineceğini, projenin ülkenin kuzey-güney ve doğu-batı aksındaki demiryolu bağlantılarını güçlendiren stratejik bir yatırım olduğunu kaydetti.

        Büyükkılıç, projenin güncel durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Birçok tünelde kaplama ve kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. T2 ve T5 tünellerinin kaplamaları tamamlandı. T3-4/GT-2 tünellerinde artan kilometre kaplama işleri tamamlandı. T1 tünelinde kaplama imalatları sürüyor. T6, T7, T8 ve T9 tünellerinde giriş-çıkış ve portal imalatları devam ediyor. GT-1, GT-3, GT-4, GT-5 ve GT-7 tünellerinde de ilerlemeler kaydedildi. Bu yüksek hızlı tren hattı, şehrimizin ekonomik potansiyelini arttıracak, ticari hareketliliği güçlendirecek ve vatandaşlarımıza hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım imkanı sunacak. Orta koridor üzerinde yer alan bu yatırım, Türkiye'nin bölgesel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi, avans hesaplarında usulsüzlük nedeniyle suç duyurusun...
        Kocasinan Belediyesi, avans hesaplarında usulsüzlük nedeniyle suç duyurusun...
        Bilişim uzmanı: "Yapay zekayı hayatımızın her alanında farkında olmadan kul...
        Bilişim uzmanı: "Yapay zekayı hayatımızın her alanında farkında olmadan kul...
        Akciğer kanseri sigara içmeyenlerde de görülüyor Dr. Fatih Gürler: "Maalese...
        Akciğer kanseri sigara içmeyenlerde de görülüyor Dr. Fatih Gürler: "Maalese...
        Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'ndeki yol çalışmasını tamamladı
        Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'ndeki yol çalışmasını tamamladı
        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri'...
        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri'...
        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli...
        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli...