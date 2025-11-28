Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri'de başladı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Köhnemiş bir Türkiye hayal edenlere, eski Türkiye'ye özlem duyanlara, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlendirerek en güzel cevabı vereceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:30 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri'de başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Köhnemiş bir Türkiye hayal edenlere, eski Türkiye'ye özlem duyanlara, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlendirerek en güzel cevabı vereceğiz." dedi.

        Kayseri'de bir otelde düzenlenen AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı İç Anadolu Bölge Toplantısı'nda konuşan Kaya, AK Partili belediyelerin insanların gönüllerine dokunacak hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İnsana dokunan bu hizmetlerin tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade eden Kaya, başka partilerin belediyeleri gibi reklam amacıyla değil, halka hizmet için projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştiride bulunan Kaya, "İstanbul'da ücretsiz verilen yemekler kaldırılıp ücretli şekilde yemek verildi ve algı operasyonlarıyla, şimdi öğreniyoruz ki sosyal medyada özellikle FETÖ'den, Türkiye'den kaçanların kullandığı hesaplarla büyük bir algı operasyonu yapılıyor. Ama bu millet gerçekleri de görüyor ve görecek. Milyarlarca doların nasıl çalındığını milletimiz görecek. Buna yürekten inanıyorum. Biz bu milletin bir kuruşunu bile millete hizmet için kullanan dava insanıyız." diye konuştu.

        Teşkilatlarıyla gönüller yapacaklarını, her kesimden insana kulak vereceklerini, hizmetleri anlatacaklarını vurgulayan Kaya, "Köhnemiş bir Türkiye hayal edenlere, eski Türkiye'ye özlem duyanlara, Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederek Allah'ın izniyle ülkemizi daha da güçlendirerek en güzel cevabı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaya, yapılan icraatları herkesin bilmediğini, bu hizmetleri her kesime anlatmak gerektiğini dile getirdi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorulmadan çalışmaya devam ettiğini anlatan Kaya, "Bizim 2028 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir borcumuz var. Liderimizi, Cumhurbaşkanımızı yeniden cumhurbaşkanı seçtirmek zorundayız. Bunun için de hep birlikte çok güçlü çalışmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığının kapı kapı, hane hane bütün şehirlerde sahada olduğunu, birimin insana dokunan, gönüller kazanan hizmetlerde rol oynadığını, engellilerden yaşlılara, şehit ve gazi ailelerinden tüm dezavantajlı gruplara, çocuklardan kadınlara, gençlerden toplumun her kesimine kadar ulaşan hizmetleri hayata geçirdiğini söyledi.

        Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve AK Parti Kayseri Sosyal Politikalar Başkanı Ahmedi Mahmut Ulaş da konuşma yaptı.

        Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ı sunumlarıyla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Ölümle dansa çifte ceza!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Çocukların dijital hakları korunacak
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü

        Benzer Haberler

        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli...
        Erciyesevler Mahallesi'ne yapılacak 7 hekimli aile sağlık merkezinin temeli...
        Kayseri'de sokak ve caddelerdeki aydınlatmalar yenileniyor
        Kayseri'de sokak ve caddelerdeki aydınlatmalar yenileniyor
        Kocasinan Belediyesi'nden 'usulsüzlük' açıklaması: " Hukuk İşleri Müdürü ha...
        Kocasinan Belediyesi'nden 'usulsüzlük' açıklaması: " Hukuk İşleri Müdürü ha...
        Talas'ta belediye personeline sigara bırakma eğitimi verildi
        Talas'ta belediye personeline sigara bırakma eğitimi verildi
        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
        Kayseri'deki Kapuzbaşı Şelaleleri yılın her günü çağlıyor
        Melikgazi'de yeni yolların yapımına devam ediliyor
        Melikgazi'de yeni yolların yapımına devam ediliyor