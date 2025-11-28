Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'ndeki yol çalışmasını tamamladı

        Melikgazi Belediyesi, ilçedeki ulaşım ağını güçlendirmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla Esentepe Mahallesi'nde 1,5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmasını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:54
        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların ihtiyacı olan hizmetleri bir bir hayata geçirdiklerini, mahalle aralarından ana arterlere kadar birçok noktada yolları yenilediklerini belirtti.

        İmara açılan yeni yolları da yaparak ulaşımı daha modern hale getirdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "Yeni yaptığımız yollar ile ilçemizde konforu ve güvenli ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Esentepe Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan Doğanyurt Caddesi'nin asfaltını yeniledik. Yeni yolumuzda altyapı güçlendirme ve sıcak asfalt kaplama işlemleri yapıldı. 2 bin 500 ton asfalt kullanarak asfaltladığımız yolumuzun uzunluğu 1,5 kilometre. Bu yol yeni, konforlu ve güvenli hali ile Belsin'e giriş çıkışı da kolaylaştıracak. Belediye olarak tüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hâle getirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

