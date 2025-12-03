Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de ambulans rallisi yapıldı

        Kayseri'de, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans rallisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:39 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:39
        Kayseri'de ambulans rallisi yapıldı
        Kayseri'de, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans rallisi düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü tarafından RHG Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında gerçekleştirilen etkinlik, Kayseri, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den 30 ekibin katılımıyla yapıldı.

        İki gün süren etkinliğin dün gerçekleştirilen ilk gün faaliyetlerinde, parkurda yarışan ekipler, pediatri, yetişkin ve travmalı vakaya müdahale senaryolarında mücadele etti.

        Buradan en yüksek puanı alan 10 ekip, bugün hasta taşıma ve ambulans sürüş etabı, trafik kazası ile travmalı ve yetişkin hastaya müdahale senaryolarında performanslarını sergiledi.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, burada yaptığı açıklamada, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

        Etkinliğe, Kayseri, Sivas, Niğde ve Nevşehir'den ekiplerin katıldığını belirten Erşan, şunları kaydetti:

        "Bu aslında bir hız yarışı değil, eğitim faaliyetidir. Adında ralli geçmesine rağmen öyle bir algı oluşmasını istemeyiz. 30 ekibin katıldığı bir eğitim faaliyeti oldu. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde oluşturulan 30 ekip mücadele etti. Pediatrik, yetişkin ve travmalı vakalara yaklaşım senaryoları konusunda mücadele ettiler. Ekiplerimiz, gözlemsel değerlendirmeler yaptı. Bu eğitim arkadaşlarımızın daha önce aldıkları eğitimleri pekiştirmiş olacak. Motivasyon anlamında da katkısı olacak. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

