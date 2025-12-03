Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Kayseri'de hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 13:29 Güncelleme: 03.12.2025 - 13:29
        Kayseri'de 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kayseri'de hakkında 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "silahla yağma" suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.S. (29) yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

