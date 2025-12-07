Kayseri'de 502 bin makaron ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.Ö'nün (39) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 502 bin makaron ve 1710 adet kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu yüklü miktarda makaronun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

