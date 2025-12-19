Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

        Kayseri'de girişimcilik kültürünün derinleştirilmesi ve gençlere ilham vermesi amacıyla Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından "Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:17
        Kayseri'de Girişimcilik Zirvesi düzenlendi
        Kayseri'de girişimcilik kültürünün derinleştirilmesi ve gençlere ilham vermesi amacıyla Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından "Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda davetli ve genç girişimci katıldı.

        Programda konuşan Vali Çiçek, İl Halk Kütüphanesinin kente kazandırılmasında emeği geçen Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Kütüphanenin şehre çok yakıştığını belirten Çiçek, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

        Büyükkılıç da Kayseri'nin girişimciliğin zirvesi haline geldiğini ifade ederek, gençlerin Türkiye'nin değerlerine sahip çıkması için daha çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

        Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Beyoğlu ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir de programda birer konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

