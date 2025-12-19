Kayseri'de Girişimcilik Zirvesi düzenlendi

Kayseri'de girişimcilik kültürünün derinleştirilmesi ve gençlere ilham vermesi amacıyla Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından "Girişimcilik Zirvesi" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Girişimci ve Yöneticiler Derneği Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile çok sayıda davetli ve genç girişimci katıldı.

Programda konuşan Vali Çiçek, İl Halk Kütüphanesinin kente kazandırılmasında emeği geçen Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Kütüphanenin şehre çok yakıştığını belirten Çiçek, programın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.