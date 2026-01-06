Hacılar Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, 2026 yılının ilk meclis toplantısında meclis üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Özdoğan, eser ve hizmet odaklı çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Özdoğan, kış döneminde yürütülen çalışmalara da değinerek, yoğun kar yağışına rağmen sahada görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerine de teşekkür etti.

Toplantının sonunda meclis gündeminde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edildi.