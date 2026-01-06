Habertürk
        Hacılar Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Hacılar Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:35 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:35
        Hacılar Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        Hacılar Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, 2026 yılının ilk meclis toplantısında meclis üyeleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İlçenin alt ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Özdoğan, eser ve hizmet odaklı çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

        Özdoğan, kış döneminde yürütülen çalışmalara da değinerek, yoğun kar yağışına rağmen sahada görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerine de teşekkür etti.

        Toplantının sonunda meclis gündeminde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

