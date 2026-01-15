Kayseri'de hayvanat bahçesini geçen yıl 420 bin 526 kişi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesini 2025'te 420 bin 526 kişi ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan ve bünyesinde yaklaşık 136 türde 1308 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesine geçen yıl 420 bin 526 ziyaretçi geldi.



Veteriner hekimler tarafından tüm hayvanların bakım ve tedavi işlemleri titizlikle yapılan hayvanat bahçesi, yılın 4 mevsimi vatandaşların ilgisini çekiyor.





Hayvanat bahçesi, kış aylarında 10.00-17.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

