        Haberleri

        İncesu Mürüvvet–Salih Hasır Diyaliz Merkezi için protokol imzalandı

        Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mürüvvet–Salih Hasır Diyaliz Merkezi'nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 15:49
        İncesu Mürüvvet–Salih Hasır Diyaliz Merkezi için protokol imzalandı
        Kayseri'nin İncesu ilçesinde Mürüvvet–Salih Hasır Diyaliz Merkezi'nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

        Vali Gökmen Çiçek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, hayırseverler Salih Hasır ve Mürüvvet Hasır, İncesu Kaymakamı Ömer Said Karakaş, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan katıldı.

        İncesu Belediyesine ait taşınmaz üzerinde inşa edilecek sağlık tesisi, hayırsever iş insanı Salih Hasır tarafından yaptırılacak.


        Proje kapsamında, ilçeye diyaliz ünitesi ile ağız ve diş sağlığı polikliniklerini kapsayan modern bir sağlık merkezide kazandırılacak.

