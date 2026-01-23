Habertürk
Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Yarıyıl Tatil Akademisi"yle öğrenci ile veliler keyifli zaman geçirdi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği "Yarıyıl Tatil Akademisi" ile atölyelerde öğrenciler el sanatları ve yeni beceriler kazanırken, oyun etkinlikleriyle de eğleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:34
        Kayseri'de "Yarıyıl Tatil Akademisi"yle öğrenci ile veliler keyifli zaman geçirdi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) düzenlediği "Yarıyıl Tatil Akademisi" ile atölyelerde öğrenciler el sanatları ve yeni beceriler kazanırken, oyun etkinlikleriyle de eğleniyor.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK tarafından yarıyıl tatiline özel olarak "Yarıyıl Tatil Akademisi" düzenledi.

        Her yaş grubundan öğrenciye yönelik olarak hazırlanan eğlendirici ve öğretici içerikler sunan "Yarıyıl Tatil Akademisi"nde çocuklar, "Çocuk Oyun Etkinlikleri", "Anlayarak Hızlı Okuma Kursu", "Çamur Tornası ile Obje Yapımı", "Çini Workshop" ve "Anne Çocuk Mutfakta" etkinlikleriyle hem sosyalleşti hem de öğrendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

