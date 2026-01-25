Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:48
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Salon:KadirHas Kongre Merkezi

        Hakemler: Furkan Keseratar, Haldun Çoban, Burak Pehlivan

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 19, Doğa Adıcan, Merve Arı 16, Merve Uygül 6, İdil Türk 3, Cansu Çolakoğlu 2, Özge Bilgin, Collier 16, Feray Dalkılıç 6

        ÇİMSA ÇBK Mersin: Ayşenaz Harma 5, Büşra Akbaş 4, Asena Yalçın 11, Sinem Ataş 3, Juskaite 11, Sventoraite 8, Geiselsoder 14, Burke 11, Eslem Güler 11, Esra Ural Topuz 3, Iagupova 17

        1.⁠ ⁠Periyot: 10 - 31

        Devre: 27 - 53

        3.⁠ ⁠Periyot: 49 - 77




        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

