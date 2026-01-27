Habertürk
        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak

        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Furniture Fair (KFF) Kayseri Mobilya Fuarı'nın 31 Ocak -4 Şubat arasında düzenleneceği bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:21
        Kayseri Mobilya Fuarı 31 Ocak'ta kapılarını açacak
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Furniture Fair (KFF) Kayseri Mobilya Fuarı'nın 31 Ocak -4 Şubat arasında düzenleneceği bildirdi.

        Kayseri OSB'den yapılan açıklamaya göre, Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyonla sektörün önde gelen markaları ve tasarımcıları bir araya gelecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, fuarın mobilya sektörüne dinamizm kazandıracağını ve yeni fırsatlar oluşturacağını belirtti.

        Yalçın, "Modern ve modüler mobilyadan ofis, yatak, bahçe ve lüks mobilya gruplarına uzanan geniş bir ürün yelpazesi yerli ve yabancı profesyonel alıcılarla buluşacak. 110'a yakın firmanın yer alacağı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşılan fuarda, Kayseri'nin mobilya sektöründeki vizyonunu ve üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serme şansımız olacak." ifadelerini kullandı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

