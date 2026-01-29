Habertürk
        Kayseri Haberleri

        Kayseri'den 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla 2025 yılında, 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybının önüne geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:07
        Kayseri'den 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla 2025 yılında, 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybının önüne geçildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen altyapı ve dijital izleme çalışmalarıyla geçen yıl 2 milyon 700 bin metreküp su kaybı önlendi.

        İçme suyu kaynaklarını korumayı öncelikli hedefleri arasında bulunduran ekipler, şebekede meydana gelen ve yüzeye çıkmayan içme suyu arızalarını tespit ederek onardı.

        Yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, 2025 yılında 32 bin 640 kişinin bir yıllık su ihtiyacına denk gelen su kaybı önlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini sağlandığını bildirdi.

        Geleceğin en önemli teminatı olan suyu korumaya yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayıp ve kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde hem ciddi oranda su tasarrufu sağlıyor hem de belediyemizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunuyoruz. Amacımız, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerimizin de su hakkını korumaktır. Bu anlamda kayıp kaçak ekiplerimiz, 2026 yılı boyunca da kentimizin tüm cadde ve sokaklarında arama, tarama ve dinleme faaliyetlerini sürdürecektir."

