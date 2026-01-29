Habertürk
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:35 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:35
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere, 16 ekip ve 64 personelle operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, N.Ö. (32), E.K. (24), F.A. (40), S.D. (41), M.O. (31), A.K. (27), Ü.K. (41) ve T.C.Ç. (33) yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

