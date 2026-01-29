Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda tespit edilen adreslere, 16 ekip ve 64 personelle operasyon düzenlendi. Operasyonda, N.Ö. (32), E.K. (24), F.A. (40), S.D. (41), M.O. (31), A.K. (27), Ü.K. (41) ve T.C.Ç. (33) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

