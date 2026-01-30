Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki bir liseyi boyadı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:26 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki bir liseyi boyadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini boyadı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyeler ekibi ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, lisedeki 32 derslik, konferans salonu, 2 mescit, koridorları ve merdivenlerinin tavan ve duvar yüzeylerini boyayıp yeniledi.

        Yarıyıl tatilinde ihtiyaç doğrultusunda eğitim yerlerine çeşitli tamirat, tadilat ve yenileme çalışmalarıyla destek sunan Büyükşehir Belediyesi, liseyi yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.

        Lisesinin idareci ve öğretmenleri de çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        Başkan Yalçın: "Elde ettiğimiz ihracat başarısını daha üst seviyelere taşım...
        Başkan Yalçın: "Elde ettiğimiz ihracat başarısını daha üst seviyelere taşım...
        Başkan Gülsoy, Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
        Başkan Gülsoy, Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
        Eski Aynalı Cami yeniden inşa ediliyor
        Eski Aynalı Cami yeniden inşa ediliyor
        Başkan Büyüksimitci: "Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya d...
        Başkan Büyüksimitci: "Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya d...
        Aşıklar Şöleni kulakların pasını silecek
        Aşıklar Şöleni kulakların pasını silecek
        Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı
        Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yeniden boyandı