Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki bir liseyi boyadı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini boyadı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyeler ekibi ile İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, lisedeki 32 derslik, konferans salonu, 2 mescit, koridorları ve merdivenlerinin tavan ve duvar yüzeylerini boyayıp yeniledi.



Yarıyıl tatilinde ihtiyaç doğrultusunda eğitim yerlerine çeşitli tamirat, tadilat ve yenileme çalışmalarıyla destek sunan Büyükşehir Belediyesi, liseyi yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.



Lisesinin idareci ve öğretmenleri de çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.







