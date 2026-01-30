Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "3. Kış Dönemi Spor Okulu" kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek, "3. Kış Dönemi Spor Okulu"nun kayıtları başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından düzenlenen futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı branşların yer aldığı kurslar, 17 Şubat'ta başlayıp 29 Mart'ta tamamlanacak. 17 spor tesisinde, yetişkin kursları, cimnastik, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, kick boks, voleybol, badminton, atletizm ve wushu tao kursları gerçekleştirilecek.

