        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "3. Kış Dönemi Spor Okulu" kayıtları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek, "3. Kış Dönemi Spor Okulu"nun kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:47 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:47
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin "3. Kış Dönemi Spor Okulu" kayıtları başladı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek, "3. Kış Dönemi Spor Okulu"nun kayıtları başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından düzenlenen futboldan basketbola, okçuluktan tenise, yüzmeden kick boksa birbirinden farklı branşların yer aldığı kurslar, 17 Şubat'ta başlayıp 29 Mart'ta tamamlanacak.

        17 spor tesisinde, yetişkin kursları, cimnastik, yüzme, futbol, basketbol, hentbol, tenis, masa tenisi, okçuluk, geleneksel okçuluk, buz pateni, kick boks, voleybol, badminton, atletizm ve wushu tao kursları gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

