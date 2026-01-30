Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "Anne Ulaşım Kartı" projesiyle 1016 anneye ulaşım desteği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Anne Ulaşım Kartı" projesinden 2025'te 1016 anneye ulaşım desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 30.01.2026 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "Anne Ulaşım Kartı" projesiyle 1016 anneye ulaşım desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesince "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen "Anne Ulaşım Kartı" projesinden 2025'te 1016 anneye ulaşım desteği sağlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen ve 2025 yılında doğum yapan annelere ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunan projeyle, şehir içi toplu ulaşımda aylık 40, ilçe-Kayseri hatlarında ise aylık 20 ücretsiz biniş imkanı tanındı.

        Projeyle annelerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak hedeflenirken, ilçelerde 47 ve merkezde ise 969 anne olmak üzere toplam 1016 kişi bir yıl boyunca projeden faydalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, aile kurumunun desteklenmesinin önemli bir sosyal belediyecilik alanı olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin akabinde Büyükşehir olarak bu anlamlı projeyi hayata geçirmiştik. 2025 yılında doğum yapan annelerin faydalandığı projemiz ile onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına güzel bir uygulama oldu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki bir liseyi boyadı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentteki bir liseyi boyadı
        Başkan Yalçın: "Elde ettiğimiz ihracat başarısını daha üst seviyelere taşım...
        Başkan Yalçın: "Elde ettiğimiz ihracat başarısını daha üst seviyelere taşım...
        Başkan Gülsoy, Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
        Başkan Gülsoy, Aralık ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
        Eski Aynalı Cami yeniden inşa ediliyor
        Eski Aynalı Cami yeniden inşa ediliyor
        Başkan Büyüksimitci: "Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya d...
        Başkan Büyüksimitci: "Daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya d...
        Aşıklar Şöleni kulakların pasını silecek
        Aşıklar Şöleni kulakların pasını silecek