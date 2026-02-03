Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyetinden Büyükkılıç'a ziyaret

        Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde kente gelen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği heyetinden Büyükkılıç'a ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde kente gelen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy'la birlikte gelen heyet, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, Kayseri’nin sahip olduğu köklü tarih, zengin kültürel miras ve uluslararası turizmdeki yükselen değeri ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin 1,5 milyon nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

        Kayseri’nin geçmişten beri sanayi ve ticaret merkezi olarak bilindiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Kayseri 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehir. Çevreci ve yeşili önemseyen bir yaklaşım sergileriz. En önemli değerlerimizden birisi Erciyes Kayak Merkezi. Erciyes’in bir kayak merkezi olmaktan öte Yüksek İrtifa Merkezi ile sporcuların kamp yapmasına ortam sağlayan tesisleşme ortamı da mevcut. ACES Avrupa Spor Şehri ünvanına sahibiz. Aynı zamanda dünya spor başkenti ünvanına da başvuruda bulunduk. Güçlü bir spor altyapımız var. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği için de başvurumuzu yaptık. Gastronomi alanında da UNESCO'nun ulusal bazda kreatif şehirler listesindeyiz. Mutfakta 200’e yakın ürün çeşidimiz var. 7,5 milyon yıl önce yaşamış fosillerin olduğu bir şehir. 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehir, Mimar Sinan’ın şehri. İlk tıp fakültesi Kayseri’de. Aynı zamanda sağlık alanında da Kayseri çok iyi bir noktada."

        Özsoy ise heyetin Kayseri'de olmaktan memnuniyeti duyduğunu belirtti.


        Erciyes Kayak Merkezi’ni de gezerek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan bilgi alan heyet, daha sonra şehir merkezinde kültür gezisi gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar işçiler tarafından meşalelerle ka...
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar işçiler tarafından meşalelerle ka...
        Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Demiral...
        Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Demiral...
        Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Hacılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
        Kayseri röntgeni yayımlandı
        Kayseri röntgeni yayımlandı
        Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
        Zecorner Kayserispor'un genç oyuncusu Kayra'ya milli davet
        AK Parti'de 3 yeni ilçe başkanı görevi devraldı
        AK Parti'de 3 yeni ilçe başkanı görevi devraldı