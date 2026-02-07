Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Binlerce yıllık "keskencelik" geleneği Yahyalı'da yaşatılıyor

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin el dokuması halılarıyla ünlü Yahyalı ilçesinde binlerce yıllık "keskencelik" geleneği yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 11:04 Güncelleme: 07.02.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Binlerce yıllık "keskencelik" geleneği Yahyalı'da yaşatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin el dokuması halılarıyla ünlü Yahyalı ilçesinde binlerce yıllık "keskencelik" geleneği yaşatılıyor.

        Orta Asya'dan Anadolu'ya taşınan ve uzun süreli dokumalardan sonra tamamlanan halılar için yapılan kutlama anlamına gelen "keskencelik" geleneği, Yahyalı ilçesinde devam ettiriliyor.

        Şehit Adem İlkkılıç Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan kadın kursiyerler, binlerce yıllık gelenek kapsamında, dokudukları halıların ardından tatlı, lokum ve şekerleme ikramında bulunuyor.

        Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine, 3 bin yıllık bir tarihe sahip bir toplumun tüm yaşanmışlıklarının halının üstündeki motiflerle sanata dönüştüğünü söyledi.

        Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan sanatın hala yaşatıldığını belirten Gültekin, "Bir halının motifinde, 3 bin yıl önce Orta Asya'da yaşayan bir annemizin duygularından, 30 yıl önce Yahyalı'mızın bir köyündeki genç kızımızın hayallerine kadar motifleri kesintisiz bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bugün ortaya çıkardığımız ya da yeniden canlandırmaya çalıştığımız şey aslında 3 bin yıllık bir kültürün ayağa kaldırılması." diye konuştu.

        - "Yahyalı'da eskiden 2 bin tezgahımız vardı"

        "Keskencelik" geleneği hakkında bilgi veren Gültekin, şunları kaydetti:

        "Yahyalı'da eskiden bilinen 2 bin tezgahımız vardı. Keskencelik, halı dokuma bittiği zaman, bu halının bitirilmesi sevincini kutlamak için yapılan kutlama. İşte o zamanki imkanlara göre ne varsa elde, bisküvi arası lokum, üzüm gibi, bunlarla o sevincin kutlanmasıdır. Bugün Yahyalı'da 5 tezgahta halılarımız bitti. Devam eden 5 tezgahımız da var. İnşallah bundan sonraki süreçte de devam edecek. Bu 5 tezgahımızdaki halıların bitirilmesinin sevincini de burada tüm bu işe emek veren arkadaşlarımızla aynı geleneği yaşatmak adına kutlayacağız."

        Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ise ilçenin el dokuması halılarıyla bilindiğini söyledi.

        Eskiden 5 bin tezgahta halı dokunduğunu anımsatan Öztürk, şu an ise bu sayının azaldığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Ev sahibi kiracı tartışması can aldı!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Emekli polis eşi ile emlakçıyı peş peşe öldürdü!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Kuyumcuyu yaralayıp 1 kilo altını çaldılar!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Liseli gencin çenesi ile omuriliğinde kırık var! 4 öğrenci tutuklandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Önce Roma’da şimdi Berlin’de! 12 bin yıllık hikaye dünya sahnesinde
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Erzurum'da kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        15 kent için "sarı" alarm verildi! 7 bölgede yağış var!
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        Futbol heyecanı vücutta nasıl izler bırakıyor?
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        16 yaşındaki kız babasını öldürmüştü! Kan donduran iddia!
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Acı tesadüf! İki gün arayla meydana geldi
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi: 3 isim eklendi!
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması
        Togg’dan 'asılsız' görsel açıklaması

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli tutuklandı
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı
        Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu trafiğe açıldı
        İnşaatın çatısına çıkan şahsı polis ikna etti
        İnşaatın çatısına çıkan şahsı polis ikna etti
        Kayseri merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 865 milyon TL'...
        Kayseri merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 milyar 865 milyon TL'...
        Kayresi-Erciyes yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
        Kayresi-Erciyes yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı
        Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti