Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Kayseri'de açıldı

        Kayseri'de, 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 16:06 Güncelleme: 09.02.2026 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi Kayseri'de açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de, 57. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'nin açılışı yapıldı.

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ahmet Bilge Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılış programında, öğrenciler katılımcılara projelerini anlattı.

        Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, öğrencilerin TÜBİTAK yarışması kapsamında birbirinden değerli projeler yaptığını söyledi.

        Yarışmanın önemini vurgulayan Esen, 21. yüzyılın sadece bilgi çağı olmadığını, bilginin beceriye dönüştüğü bir çağda yaşadıklarını ifade etti.

        TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 686 projenin müracaat ettiğini belirten Esen, şunları kaydetti:

        "Bunlardan 387'si bölge yarışmasına davet edildi ve bugün itibarıyla bölge finaline kalan 38 çok değerli projemiz var. Geçen yıl ilimizden bir öğrenci Türkiye finalinde matematikte derece alarak ilimizi gururlandırdı. Şüphesiz sadece burada Kayseri'nin çabasını övmeye çalışmıyorum. Katılımcı tüm illerimizdeki çocuklar bizim çocuklarımız. Onların düşünceleri, ürettikleri projeler, hayata bakış açıları, bilimi bir beceriye dönüştürme çabaları bizim için çok değerli, çok kıymetli."


        Sergi, 12 Şubat'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Piknik yaparken buldu! 100 kilo ve patlamamış!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Enişteye sokakta kanlı infaz! 8 kurşun!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İngiltere'de Epstein krizinin ardından peş peşe istifalar
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Trump'tan "hileli" seçim tartışması
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Şerit testereye başı sıkışmıştı... Nedeni belli oldu!
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyar...
        Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu, Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyar...
        Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Melikgazi'nin sosyal yaşamına büyük katkı sağla...
        Gülük Sosyal Yaşam Merkezi, Melikgazi'nin sosyal yaşamına büyük katkı sağla...
        Rektör Karamustafa Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na kat...
        Rektör Karamustafa Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı'na kat...
        Kayseri Jeotermal OTB'de altyapı başladı, yatırımcı talebi zirveye çıktı
        Kayseri Jeotermal OTB'de altyapı başladı, yatırımcı talebi zirveye çıktı
        Kayseri'de itfaiye ekipleri, ocak ayında 536 olaya müdahale etti
        Kayseri'de itfaiye ekipleri, ocak ayında 536 olaya müdahale etti
        Kayserispor - Kocaelispor maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu
        Kayserispor - Kocaelispor maçının VAR'ı Ümit Öztürk oldu