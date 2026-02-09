Futbol: Trendyol Süper Lig
Hakemler:KadirSağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi
Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic
Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)
KAYSERİ
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.