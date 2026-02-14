Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolunda aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

