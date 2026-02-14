Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kayseri'nin Develi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:04 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'nin Develi ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil, Kayseri-Develi kara yolunda aydınlatma direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        İlanlarda doğrulama dönemi başlıyor
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Hangi emekliye ikramiye farkı ödenir?
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Ufka Yolculuk Yarışması"nın kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de "Ufka Yolculuk Yarışması"nın kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hi...
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hi...
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması
        Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması
        Kayseri'de kuvvetli rüzgarın bilançosu: itfaiye 32 olaya müdahale etti
        Kayseri'de kuvvetli rüzgarın bilançosu: itfaiye 32 olaya müdahale etti
        Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde
        Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde