        Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        14.02.2026 - 19:39
        Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı'nda K.D'nin kullandığı 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. idaresindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

