Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanlığına Mustafa Demir seçildi

        Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 18:56 Güncelleme: 14.02.2026 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanlığına Mustafa Demir seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilay Kayseri Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda Mustafa Demir başkanlığa seçildi.

        Melikgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen genel kurulda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

        Tek listeyle gidilen seçimde Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mustafa Demir oldu.

        Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Demir'e görevinde başarılar dileyerek, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

        Devletin demir yumruğunu gençleri zehirlemek isteyenlere karşı uygulamanın hak ve gerek olduğunu anlatan Çiçek, şöyle konuştu:

        "Yeşilay'ın ilk amacı uyuşturucu bağımlılığından veya diğer bağımlılıkları kurtarmaktan öte buna hiç başlatmamak için verilen bir mücadeledir. Aslında bağımlılıkla mücadelenin en önemli adımı hiç başlatmamaktır. Bu manada Yeşilay çok kıymetli. Çok büyük bir mücadele gerekiyor ama bu mücadeleyi hep beraber yapmak zorundayız. Üniversitelerin her bir sınıfında, liselerde olmak zorundayız. Ortaokulların her bir okulunda, her bir sınıfında olmak zorundayız. Bunu ihmal edemeyiz. Bunun sorumluluğu çok ağır."

        Yeşilay Genel Başkan Başdanışmanı Mevlüt Büyükhelvacıgil ise Yeşilay'ın 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi bulunduğunu söyledi.

        Yeşilay'ın 65 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Büyükhelvacıgil, 166 bin gönüllülerinin olduğunu ifade etti.

        Demir de bugün köklü medeniyet birikimi ve güçlü üretim ruhuyla öne çıkan Kayseri'de iyilik yürüyüşünü büyütmek için bir araya geldiklerini vurguladı.

        Her insana şefkatle yaklaşacaklarını ve her haneye umut olmaya çalışacaklarını dile getiren Demir, "Kayseri'de hiçbir ferdimizi kaybetmeyi göze alamayız diyerek yola çıktık. Çünkü biliyoruz ki her insana uzanan el aslında bir ailenin ve toplumun geleceğine uzanır. Yeşilay'ı ailelerimize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." diye konuştu.

        Eski Şube Başkanı Mehmet Çiftçi ise manevi bir kurumun binlerce yıllık kadim şehirde temsilciliğini yapmanın sorumluluklarını artırdığını belirterek, gecelerini gündüzlerine katarak faydalı olmaya çalıştıklarını ve Yeşilay'ın layık olduğu yerlere gelmesi için gayret ettiklerini ifade etti.

        Programda ayrıca Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'in genel kurul için gönderdiği videolu mesajda davetliler tarafından izlendi.

        Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Süper Lig'de kritik randevu! İşte 11'ler
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        Yağışın ardından o küçük şelale akmaya başladı!
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Okul çıkışı Gizem öğretmene kanlı pusu!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        "ABD, İran'da haftalarca sürecek operasyona hazırlanıyor"
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Ünlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Çılgın sağlıklı yaşam ritüelleri
        Japonlar bile şaştı kaldı!
        Japonlar bile şaştı kaldı!

        Benzer Haberler

        StartUp MYO'nun İkincisi için start verildi
        StartUp MYO'nun İkincisi için start verildi
        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de "Ufka Yolculuk Yarışması"nın kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri'de "Ufka Yolculuk Yarışması"nın kitap okuma etkinliği düzenlendi
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hi...
        Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 yılda 12 milyon 545 bin 39 hastaya sağlık hi...
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
        Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması
        Erciyes'te 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması